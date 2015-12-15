Мощность газопровода из Словакии увеличат на треть

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, планирует к 25 декабря 2015 года завершить работы по увеличению на 30% пропускной способности газопровода из Словакии в Украину, до 54 млн куб. м в сутки с 42 млн куб. м в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный инженер компании Игорь Бурак.

«К 25 декабря будем готовы. Словацкая сторона задекларировала, что завершит свои работы до 1 декабря. Но я думаю, они еще не готовы», - сказал Бурак.

По информации пресс-секретаря “Укртрансгаза” Максима Белявского, на сегодняшний день Украина ежесуточно импортирует из Словакии 13,6 млн куб. м газа.

В то же время импорт из Польши составляет 2,2 млн. куб м, а из Венгрии — 0,5 млн куб м.

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Как отметил Белявский, импорт природного газа из России на сегодняшний день отсутствует.