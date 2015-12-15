Яценюк хочет продолжить переговоры с Польшей о поставках электроэнергии с ХАЭС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украина и Польша должны продолжить переговоры о поставках электроэнергии с Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

«Есть у нас еще один энергетический проект - поставки электроэнергии в Польшу с украинской Хмельницкой АЭС», - сказал он.

По его словам, государственные компании «могли бы и дальше продолжить переговоры о развитии этой схемы поставок».

Напомним, Яценюк также заявил, что интерконнектор, который объединит газовые системы Польши и Украины, позволит нашему государству покупать 8 млрд куб. м газа в год.

"У нас, господин президент, есть совместный проект - это строительство интерконнектора между Украиной и Польшей. Если мы этот интерконнектор построим, вы будете завозить очень много газа. Мы будем очень много этого газа покупать - это до 8 млрд куб. м", - сказал Яценюк.

В свою очередь президент Польши подчеркнул, что его страна будет рада, если благодаря углублению энергетического сотрудничества с Украиной, она обеспечит свою энергобезопасность.