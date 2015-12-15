Глава ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть через год

Цены на нефть не останутся на семилетнем минимуме и могут начать расти в течение года, сказал во вторник генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри, сообщает Рейтер.

Цена европейского эталона Brent в понедельник приблизилась к минимальной отметке 2004 года чуть выше $36 за баррель. Большинство аналитиков считают, что цены вернутся к $100 не ранее 2017 года или еще позже.

"Я всю жизнь в нефтяном бизнесе, я видел шесть ценовых циклов, видел очень высокие цены, видел низкие цены, и это одна из них. Это ненадолго. Через несколько месяцев или через год или около того ситуация изменится", - сказал он в ходе Энергетического диалога между ОПЕК и Индией в Нью-Дели.

Он сказал, что у ОПЕК нет целевой цены, но картель ищет справедливую цену, которая означала бы, что "страны-участницы могут получать достойный доход и инвестировать в увеличение поставок потребителям".

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По словам Бадри, добыча нефти может сократиться в течение двух-трех лет, так как после падения цен компании сократили инвестиции в этом году в общей сложности на $130 миллиардов. Он сказал также, что добыча ОПЕК в будущем году, вероятно, снизится на 400.000 баррелей в сутки.

По его мнению, цены не упадут еще ниже, даже если США отменят запрет на экспорт нефти, и ОПЕК сможет сохранить добычу близкой к нынешнему уровню.