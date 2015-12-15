"Укргазвыдобування" хочет купить 20 новых буровых установок

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в январе 2016 года планирует объявить международный тендер на покупку 20 новых буровых установок, сообщил на пресс-конференции в Киеве глава компании Олег Прохоренко.

«Мы планируем закупить около 20 новых буровых станков разной мощности. И 10 станков - для ремонта скважин. Тендер будет объявлен, скорее всего, в январе следующего года», - сказал он.

Также, по словам главы компании, «Укргазвыдобування» в 2016 году планирует модернизировать половину существующих буровых станков.

«Из 76 буровых станков имеет право на жизнь половина. Чтобы их модернизировать, необходимы сравнительно небольшие средства — это около 300 млн грн. Столько же стоит один новый станок», - сказал Прохоренко.

В целом, по его словам, в проекте инвестиционной программы «Укргазвыдобування» на 2016 год заложено 9 млрд грн.

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Однако, отметил Прохоренко, если сохранится действующее высокое налогообложение на добычу газа, у компании в 2016 году будет дефицит инвестиционной программы в размере 6 млрд грн.