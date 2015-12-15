Украина сократила потребление газа и электроэнергии

Украина в январе-ноябре 2015 года сократила потребление природного газа по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 20,1% - до 29,421 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа промышленностью за 11 месяцев сократилось на 18,8% – до 10,309 млрд кубометров, населением и бюджетными учреждениями – на 22,2%, до 10,423 млрд кубометров, предприятиями теплокоммунэнерго - на 18,4%, до 5,825 млрд кубометров.

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Также Украина в январе-ноябре 2015 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11,8% - до 108 млрд кВт-ч со 122,5 млрд кВт-ч.

По данным министерства, промышленность за 11 месяцев 2015 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 17,6% - до 46 млрд кВт-ч. Сельхозпотребители за отчетный период сократили потребление на 4,2%, - до 3,1 млрд кВт-ч; транспорт – на 8,2% (до 6,1 млрд кВт-ч); коммунальные предприятия – на 8,8% (до 13,6 млрд кВт-ч); население – на 5,8% (до 33,2 млрд кВт-ч); другие потребители - на 9% (до 6 млрд кВт-ч).

Производство электроэнергии, по данным министерства, за 11 месяцев 2015 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 13,5%, - до 143,2 млрд кВт-ч.

Доля атомных электростанций в производстве электроэнергии в Украине за отчетный период увеличилась по сравнению с январем-ноябрем прошлого года до 55% с 48%, доля тепловых электростанций, наоборот, уменьшилась до 35% с 41%.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» прогнозирует падение потребления природного газа в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 20% - до 34 млрд куб. м.