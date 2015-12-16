ФСБ направила судно для "защиты" экспроприированных РФ буровых установок от кораблей Украины

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители погрануправления рассказали, что во вторник в 10:15 мск (09:15 по киевскому) корабль украинских пограничников подошел к самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида». Командир судна потребовал предоставить информацию об экипаже буровой, а также целях ее нахождения в данном районе.

«Капитан СПБУ понимая, что украинская сторона не имеет полномочий на запрос подобного рода, информацию не предоставил», - заявили в пресс-службе.

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В ФСБ сообщили, что затем украинское судно направилось на объекты «Черноморнефтегаза» на Голицынском газоконденсатном месторождении и «осуществило их фото- и видеосъемку».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2015 года поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу "Нафтогаз Украины" нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

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В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу - 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату - 1 231 тысяча тонн, по нефти - 2 530 тысяч тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.