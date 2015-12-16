Лидеры Конгресса США договорились о снятии запрета на экспорт американской нефти

Лидеры Конгресса США достигли компромисса по законопроекту, который снимет запрет на экспорт нефти. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кроме того, принятие этого закона позволит продолжить финансирование правительства США. Палата представителей намерена проголосовать по комплексному законопроекту о бюджетных расходах уже в четверг. После этого документ будет передан в Сенат, сообщил спикер Палаты представителей Пол Райан.

Напомним, в последнее время заметно оживилось обсуждение возможных последствий снятия почти 40-летнего запрета Конгресса США на экспорт американской нефти за рубеж.

Ранее представители фракций Республиканской и Демократической партий США в Конгрессе вплотную подошли к тому, чтобы снять запрет, наложенный еще в годы нефтяного кризиса середины 1970-х годов.

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Вчера генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил, что в случае снятия запрета Конгрессом США на экспорт американской нефти это не окажет значительного воздействия на мировые цены. Однако с этим не согласны некоторые аналитики, полагающие, что начало экспорта американской нефти вызовет «структурные изменения» на рынке.