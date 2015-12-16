Цены на нефть снова снижаются

Цены на нефть вернулись к снижению накануне публикации результатов совещания ФРС США, от которого инвесторы ждут повышения процентных ставок, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,19 до $38,26 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,22 до $37,13. Во вторник цена Brent поднялась более чем на $1, а цена WTI - на $0,53.

В понедельник минимальная цена Brent была $36,33 за баррель по сравнению с минимальным уровнем $36,20, до которого цена опускалась во время финансового кризиса 2008 года. Падение ниже $36,20 привело бы рынок к минимальной отметке с июля 2004 года.

"Падение цен неудивительно после роста в предыдущую сессию, потому что рынок готовится к решению о ставках и официальным данным о запасах нефти в США", - сказал старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

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Большинство прогнозов предсказывают, что ФРС в среду объявит о первом с 2006 года повышении процентных ставок. Это событие, скорее всего, будет неблагоприятным для рынка нефти, потому что вызовет рост курса доллара.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе выросли на 2,3 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,4 миллиона баррелей.