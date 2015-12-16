Италия против российского "Северного потока-2": ждет обсуждения проекта на саммите ЕС

Премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил против поддерживаемого Германией строительства газопровода "Северный поток-2" и хочет вынести обсуждение этого проекта на саммит Евросоюза, пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Financial Times.

По данным источников, глава итальянского правительства считает, что проект идет вразрез с духом санкций против России и означает, что Германия ставит свои экономические интересы выше интересов коллективной дипломатии ЕС.

Читайте такжеСможет ли Украина остановить российский "Северный поток-2" Также за обсуждение вопроса о новом газопроводе на предстоящем саммите выступает и группа восточноевропейских стран во главе с Польшей. В свою очередь, Германия, по данным издания, до сих пор сопротивляется давлению противников проекта, настаивая, что он носит коммерческий характер.

Напомним, в начале декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к ЕС с просьбой заблокировать проект "Северный поток-2", который наносит огромный ущерб странам Восточной Европы.

Ранее стало известно, что правительства Чехии и Греции приняли решение не подписывать обращение правительств семи стран Центральной и Восточной Европы в Еврокомиссию с требованием закрыть проект строительства Nord Stream-2 — газопровода, который должен быть проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии.

Напомним, что обращение было инициировано правительствами Польши и Словакии. Помимо правительств этих стран к нему присоединились Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. По замыслу инициаторов вопрос о блокировке строительства "Северный поток-2" должен быть включен в повестку декабрьского саммита Евросоюза.