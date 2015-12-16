РФ установила буровую платформу в морской экономической зоне Украины - ГПСУ

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

По его словам, все члены экипажа вышки и буксира оповещены о нарушении ими украинского законодательства, хотя речь не идет о нарушении границ и территориальной целостности Украины.

"Это не нарушение территориальной целостности, это не нарушение границ, но это экономическая зона Украины... На данный момент мы контактируем и со Службой безопасности, Вооруженными силами Украины и по линии Министерства иностранных дел, я знаю, что они тоже в этом плане отрабатывают позицию", - заявил Слободян.

Читайте такжеЭкспроприированный РФ "Черноморнефтегаз" мог эвакуировать "вышки Бойко" из-за рисков ареста по иску "Нафтогаза" - КоммерсантЪ

"На данный момент мне сложно сказать, каким образом будут развиваться события и я думаю, что к этому вопросу нужно вернуться попозже", – подчеркнул он.

Слободян добавил, что корабль Госпогранслужбы находится на месте и ведет наблюдение.

Ранее ФСБ направила судно для "защиты" экспроприированных РФ буровых установок от кораблей Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2015 года поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу "Нафтогаз Украины" нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму.

Читайте такжеАксенов объяснил, почему РФ вывезла "вышки Бойко" в свои территориальные воды

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу - 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату - 1 231 тысяча тонн, по нефти - 2 530 тысяч тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.