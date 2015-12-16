ДТЭК Ахметова выкупил на 2016 год 88% всех мощностей по экспорту электроэнергии из Украины

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, выкупил на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2016 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,125 ГВт, что составляет 88% от всей мощности, предложенной госкомпанией «Укрэнерго».

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, размещенные на официальном сайте «Укрэнерго».

По данным компании, доступ к 2,412 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по четырем направлениям был разбит на 26 лотов, которые неравны по мощности передачи, гарантированности и периоду поставок.

На торги, в частности, был выставлен доступ к 414 МВт сечения «Остров Бурштынской ТЭС – энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии», 242 МВт сечения «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)», 829 МВт – для экспорта электроэнергии в Молдову, 927 МВт – для экспорта электроэнергии Беларусь.

По итогам аукциона «ДТЭК Павлоградуголь» приобрел 2 125 МВт мощности для экспорта электроэнергии в 2016 году, компания «ЭРУ Трейдинг» - 162 МВт, «Донбассэнерго» - 105 МВт, и 20 МВт остались невостребованными.

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Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Украина в 2014 году экспортировала в страны Евросоюза, Молдову и Беларусь электроэнергии на сумму 487,185 млн долл.

Украина за январь-ноябрь 2015 года экспортировала электроэнергии в страны Евросоюза на 137,4 млн долл.