США решили снять 40-летний запрет на экспорт нефти: цены могут рухнуть еще больше

США планируют снять запрет на экспорт своей нефти, который существовал на протяжении 40 лет по договоренности с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в Конгрессе США.

По данным источника, лидеры Конгресса США достигли компромисса по законопроекту, который снимет запрет на экспорт нефти. По его словам, данное решение уже одобрено сенатом и палатой представителей.

Запрет на экспорт нефти из США существует уже 40 лет — с 1975 года. Таким способом Вашингтон и страны, входящие в нефтяной картель, поддерживают баланс нефтеторговли в мире, где сейчас фиксируется переизбыток сырья.

Аналитики утверждают, что начало экспорта американской нефти вызовет «структурные изменения» на рынке. Отраслевые эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть в связи с выходом на европейский рынок американского сырья. Более того, аналитики не раз заявляли, что даже слухи об отмене запрета на экспорт нефти США влияют на конъюнктуру этого рынка.

Снятия эмбарго на экспорт американской нефти и возможные последствия будут невыгодны России, которая страдает от низких цен на "черное золото".

Как сообщал УНИАН, 15 декабря президент РФ Владимир Путин подписал бюджет на 2016 год с дефицитом почти $34 миллиарда при среднегодовой цены нефти марки Urals в $50 за баррель.

При этом 14 декабря стоимость российской нефти Urals впервые с декабря 2008 года опустилась до $34 за баррель.

Глава "Сбербанка" РФ предсказал россиянам "менее сладкую" жизнь при цене на нефть ниже 50 долларов за баррель.

По его словам, правительству РФ придется подумать или о наращивании дефицита, или о секвестре.

Читайте такжеMoody's резко ухудшило прогноз по ценам на нефть

Эксперты американского инвестбанка Bank of America Merrill Lynch допускают, что российским властям для удержания дефицита бюджета на запланированном уровне при низких ценах на нефть придется пойти на обвал российской валюты до 168 рублей за доллар.