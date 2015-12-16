Турция хочет возобновить поставки газа из Израиля из-за конфронтации с Россией

Переговоры между Турцией и Израилем получили новый импульс на фоне стремления Турции снизить свою зависимость от российского газа, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Конфиденциальные контакты между Анкарой и Иерусалимом стали более интенсивными после инцидента с российским Су-24", -говорится в сообщении.

"В будущем Анкара планирует импортировать газ и с Кипра, и из Израиля, что позволит Турции диверсифицировать поставки и приблизить превращение страны в энергетический узел между Востоком и Западом", - отмечает издание.

По данным Bloomberg, Израиль пока осторожно относится к перспективам примирения, а Турция со своей стороны готова согласиться с блокадой Газы в обмен на выплату компенсации жертвам инцидента.

Анонимный источник в правительстве Израиля рассказал, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху ищет альтернативные варианты газопровода в Турцию и в январе проведет переговоры с руководством Кипра и Греции.

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Ранее сообщалось, что Эрдоган надеется на улучшение отношений с Израилем.

24 ноября российский самолет Су-24 был сбит ВВС Турции за нарушение сирийско-турецкой границы. Турецкая сторона ранее не раз выносила России предупреждения о нарушении воздушного пространства в ходе военной операции в Сирии. Российская сторона утверждает, что бомбардировщик не нарушал воздушного пространства Турции.