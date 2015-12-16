Украина не нуждается в импорте электроэнергии из России – глава "Укрэнерго"

Украина на сегодняшний день не нуждается в импорте электроэнергии из Российской Федерации, а в энергосистеме благодаря теплой погоде наблюдается излишек генерирующих мощностей, сообщил на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"У нас сейчас нет никакой потребности в импорте электроэнергии, у нас сейчас есть лишние мощности на атомной генерации", - сказал он.

По словам Ковальчука, погода сейчас "абсолютно не расчетная". "Она слишком теплая, что для нас очень хорошо", - отметил глава "Укрэнерго".

Также он сообщил, что чрезвычайные меры на рынке электроэнергии Украины, введенные правительством 15 декабря, необходимы для экономии антрацитовой марки угля для нужд тепловых электростанций.

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Как сообщал УНИАН, Украина 13 ноября 2015 года остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 7 по 14 декабря уменьшились на 4,1% – до 701,4 тысяч тонн с 731,3 тысяч тонн.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в прошлом году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

9 декабря в госкомпании "Центрэнерго" сообщили, что первые 43 вагона с южноафриканским углем поступили на Трипольскую ТЭС и выгружены на угольный склад, остальные 159 вагонов 10 декабря были направлены из порта до станции Триполье-Днепровское.