Нефть продолжает дешеветь на фоне статистики из США

Мировые цены на нефть вернулись к падению и снижаются на 3% после выхода статистики о росте запасов сырья в США, а также перед оглашением решения ФРС по ставке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 18:35 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,03% - до 37,56 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,11% - до 36,14 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 декабря, выросли на 4,8 миллиона баррелей, или на 1%, — до 490,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы сократились на 1,417 миллиона баррелей — до 484,483 миллиона баррелей.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник цена европейского эталона Brent приблизилась к минимальной отметке 2004 года чуть выше $36 за баррель.

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