"Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности ЕС и Украины – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

«По проекту «Северный поток-2», мы четко заявляем, что обеспокоены им», - заявил он.

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По словам Порошенко «Северный поток-2» может привести к тому, что будет разрушена украинская и европейская энергетическая безопасность.

Напомним, в начале декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к ЕС с просьбой заблокировать проект "Северный поток-2", который наносит огромный ущерб странам Восточной Европы.

Ранее стало известно, что правительства Чехии и Греции приняли решение не подписывать обращение правительств семи стран Центральной и Восточной Европы в Еврокомиссию с требованием закрыть проект строительства Nord Stream-2 — газопровода, который должен быть проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии.

Напомним, что обращение было инициировано правительствами Польши и Словакии. Помимо правительств этих стран к нему присоединились Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. По замыслу инициаторов вопрос о блокировке строительства "Северный поток-2" должен быть включен в повестку декабрьского саммита Евросоюза.