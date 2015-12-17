Кудрин: повышение ставки ФРС вызовет дальнейшее падение цен на нефть

Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ключевую ставку немного ослабит валюты развивающихся рынков и вызовет дальнейшее снижение цен на нефть.

Об этом в своем Twitter написал бывший глава Минфина России Алексей Кудрин, сообщает РБК.

При этом он назвал решение ФРС ожидаемым и своевременным.

Ранее в среду ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, решила повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. Ключевая ставка находилась на исторически минимальном уровне — в промежутке с 0–0,25% — с декабря 2008 года. После повышения она будет колебаться в диапазоне 0,25–0,5%.

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев после этого заявил, что повышение ставки серьезно не отразится на макроэкономических условиях России и курсе рубля.

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«80% аналитиков считали, что решение о повышении ставки ФРС США будет принято. Я думаю, готовность к этому была большая, все этого ожидали, все к этому готовы, заключают форвардные контракты и так далее, и это учтено во фьючерсных контрактах на нефть и в других контрактах. Поэтому я не вижу какого-то потенциала для серьезных макроэкономических потрясений для России и для курса рубля», — сказал министр.

При этом он отметил, что, «конечно, решение ФРС отразится на всех», но пояснил, что серьезных последствий ждать не стоит.