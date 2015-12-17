Нефть дешевеет на решении ФРС повысить ставки впервые почти за десятилетие

Цены на нефть снижаются в связи с повышением процентных ставок ФРС и неожиданным ростом запасов нефти в США.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,26 до $37,13 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,09 до $35,43. В среду Brent подешевела на $1,34, а WTI - почти на 5 процентов, пишет Рейтер.

Федеральная резервная система США в среду повысила процентные ставки впервые почти за десятилетие. За счет этого курс доллара растет, делая нефть менее привлекательным активом для инвесторов за пределами США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,8 миллиона баррелей до 490,66 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA), при прогнозе снижения на 1,4 миллиона баррелей.

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"Вчерашний отчет о запасах в США явно огорчил инвесторов. Кроме этого, мы видим, что доллар укрепляется после совещания ФРС", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Страны ОПЕК не ожидают существенного роста цен на нефть в 2016 году из-за предполагаемого повышения поставок из Ирана.