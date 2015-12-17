Определились трейдеры, которые будут поставлять газ Украине за деньги ЕБРР

НАК "Нафтогаз Украины" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершили первые три тендера на поставку газа в Украину с использованием кредитных средств банка, говорится в сообщении НАК.

"Победителем по двум тендерам стала компания Noble Clean Fuels Limited (Великобритания), третий тендер выиграла ENGIE SA (Франция). Оба победителя являются текущими поставщиками газа для "Нафтогаза", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в "Нафтогазе", победители тендеров, которые определялись по критерию самой низкой цены, будут поставлять газ в Украину в декабре-январе.

"По результатам тендеров средняя стоимость газа оказалась ниже цены, предусмотренной действующими условиями с ПАО "Газпром", - добавили в "Нафтогазе".

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября текущего года.

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Как сообщили в представительстве ЕБРР в Украине, соглашение было подписано на основании решения Совета директоров ЕБРР о выделении кредита, а также после согласования сторонами реформы ключевого энергохолдинга страны НАК "Нафтогаз Украины".