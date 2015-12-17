СБУ проверяет, законно ли возил Ахметов уголь из РФ в Молдову через Украину

Служба безопасности Украины проверяет законность сделок энергокомпании ДТЭК, подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову, при осуществлении операций по транзиту антрацитовой марки угля из Российской Федерации в Молдову через территорию Украины.

Об этом говорится в материалах судебного дела, размещенном в едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, СБУ летом 2015 года задержала на Одесской таможне 17 вагонов антрацитного угля, принадлежащие компании ДТЭК, и следующие транзитом из РФ в Молдову.

Согласно документу, ДТЭК еще в августе 2015 года просил Одесский окружной административный суд признать противоправными действия Одесской таможни. Однако, в сентябре 2015 года суд не удовлетворил требования ДТЭК. Тогда, не соглашаясь с решением суда, компания подала апелляцию.

Одесский апелляционный административный суд 4 ноября 2015 года в качестве третьего лица привлек к участию в деле управление СБУ в Одесской области.

Согласно письму СБУ от 2 июля 2015 года, силовое ведомство просило безотлагательно принять меры по недопущению вывоза за пределы таможенной территории Украины угля, отправителями и продавцами которого является "Шахтоуправление Обуховское" (РФ, принадлежит ДТЭК).

Как отмечено в письме, СБУ установило наличие схемы реализации угля из оккупированных районов Донбасса за границу.

«Досудебным следствием установлено, что неустановленными лицами введена и реализуется противоправная схема реализации за границу угля, добытого на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, направление полученных доходов на финансирование террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», - говорится в письме СБУ.

«Добытый уголь вывозится с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию через неподконтрольные пункты пропуска на государственной границе Украины с Российской Федерацией. В дальнейшем уголь поставляется с предприятий, зарегистрированных в Российской Федерации, в том числе и ОАО «Шахтоуправление Обуховское» в адрес компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах. Полученные прибыли неустановленные лица направляют на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"», - отмечается в письме СБУ.

В конечном итоге, Одесский апелляционный суд, применяя практику Европейского суда по правам человека, 25 ноября 2015 года признал противоправными действия Одесской таможни по удержанию 17 вагонов с углем, принадлежащих ДЭТК, и следовавших транзитом из РФ в Молдову.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,773 млрд долл.