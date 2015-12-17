Запорожская АЭС готовит блок №1 к продлению срока эксплуатации

Запорожская атомная электростанция в ходе планово-предупредительного ремонта (ППР) блока №1 намерена к концу апреля 2016 года выполнить все необходимые мероприятия для продления срока эксплуатации блока на 10 лет.

Об этом сказал генеральный директор станции Вячеслав Тищенко на заседании в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которая будет принимать решение о продлении сроков эксплуатации энергоблока №1.

По словам гендиректора, установленный проектом срок службы энергоблока (30 лет) истекает 23 декабря 2015 года, при этом срок выполнения ППР составляет 129 суток.

"Блок №1 после наших намеченных мероприятий будет новее и лучше того блока, который пускался 30 лет тому назад. Это совершенно точно и подтверждается всеми службами, оценивающими наш блок", - отметил Тищенко.

Он рассказал, что на энергоблоке заблаговременно проводились мероприятия по замене и модернизации оборудования, которые будут продолжаться и завершаться в течение ППР.

"Проводятся и будут завершены работы по сейсмоустойчивости", - добавил гендиректор.

При этом он также отметил, что на блоке реализуются мероприятия по повышению безопасности энергоблоков, а том числе и мероприятия по предотвращению ситуаций, возникших на АЭС Фукусима в Японии.

"Постфукусимских мероприятий 16. Два мероприятия у нас полностью выполнены, одиннадцать мероприятий планируется выполнить в ближайший ППР, а еще три мероприятия запланированы на ППР 2017 года", - уточнил Тищенко.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря Южно-Украинская атомная электростанция подключила в объединенную энергосистему Украины блок №2 после продления его срока эксплуатации до 2026 года.

Ранее президент госкомпании "Энергоатом" Юрий Недашковский отмечал значительное экономическое преимущество продления сроков эксплуатации существующих энергоблоков АЭС по сравнению со строительством новых. По его словам, для работ по продлению сроков эксплуатации необходимо направить на модернизацию блока порядка 300 миллинов долларов, тогда как строительство нового обходится в 6-7 миллиардов евро.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.