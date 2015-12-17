Путин считает, что не нужно прерывать транзит российского газа через Украину

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве. «По поводу транзита через Украину. Да, на корпоративном уровне я сам слышал, в ходе острых дискуссий кто-то говорит, а мы вообще прервем транзит. Я не уверен, что это нужно делать, прерывать украинский транзит», - сказал он.

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Он отметил, что, если сопоставлять транзит через Украину и «Северный поток-2», то нужно, что бы газопроводы через Балтийское море отвечали определенным требованиям.

«Какие это требования? Надежность, рыночный характер функционирования ГТС, правовое и административное регулирование на самом высоком уровне и стандартам. Наши партнеры способны сделать тоже самое, что мы делаем с европейскими партнерами по «Северному потоку». Способны? Будем дальше с ними работать, не способны, тогда посмотрим, что делать», - добавил он.