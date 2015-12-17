Финляндия и Венгрия пожаловались на качество российской нефти

Традиционные покупатели российской Urals - венгерская MOL и финская Neste - обратились к президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову с просьбой обратить внимание поставщиков из РФ на ухудшающееся качество поставляемой нефти, сообщает Прайм.

"Ко мне обратились и финны, и венгры, - написали письмо с просьбой обратить внимание на качество поставляемой нефти, на Urals", - сказал Алекперов журналистам.

"Я завтра будут обращаться в правительство с тем, чтобы привлечь внимание к этой проблеме", - добавил он.

Алекперов отметил, что всю легкую нефть РФ стала перенаправлять на восточные направления, в то время как на западных направлениях - основном рынке нефти РФ - качество поставленной нефти ухудшается.

"Ранее глава ЛУКОЙЛа заявлял, что не видит смысла для российских нефтяных компаний демпинговать по Urals на рынке Восточной Европы", - сообщает издание.

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В середине октября глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что Россия должна предпринимать все усилия, чтобы не снижать долю поставок нефти на мировые рынки. При этом он отмечал, что демпинг, в частности, со стороны Саудовской Аравии на рынке Польши, является одним из факторов изменения мировых цен на нефть.

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