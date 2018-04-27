Что даст Украине обвал цен на нефть

Мировой рынок нефти, цены на котором за текущий год достигли семилетнего минимума, повергнут в шок новостями из США, которые можно без преувеличения назвать историческими.

Это подтверждает реакция на них торговых площадок – цена нефти марки Brent держится вблизи психологической отметки 37 долларов за баррель – падение более чем на 70% с июня 2014 года, индекс доллара к корзине шести основных конкурентов вырос до 7-месячного максимума - 99,7 пункта.

Первый американский сюрприз - президент страны Барак Обама подписал принятый ранее палатой представителей и сенатом конгресса временный бюджет до 22 декабря, предусматривающий снятие 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США.

Таким образом, в Америке победило лобби нефтяных компаний, которые уверяют, что выход американской нефти не мировой рынок даст возможность вздохнуть свободней производителям, страдающим от переизбытка сырья из-за медленного роста экономики и потепления климата. Местные нефтепереработчики опасаются удорожания бензина на внутреннем рынке. Сейчас цена топлива в США упала до 6-летнего минимума - галлон (3,78 литра) стоит менее 2 долларов.

Запрет на экспорт нефти из США, действующий с 1975 года, был введен по соглашению с ОПЕК для поддержки мирового баланса торговли «черным золотом». Но уже в течение нескольких лет этот механизм со своей задачей не справляется. На рынке доминирует предложение, а если добавится американское «запретное» сырье, то переизбыток топлива на мировом рынке еще сильней обрушит цены, но поможет американским нефтяникам пережить топливный кризис. Как утверждают эксперты, следует ожидать структурных изменений конъюнктуры рынка.

Еще одна важная новость из США - Федеральная резервная система приняла решение повысить остававшуюся неизменной последние 10 лет ставку финансирования на 0,25 процентного пункта – до 0,25-0,5%. Американский регулятор, ободренный позитивными внутренними тенденциями, посчитал риски для экономики страны сбалансированными и заявил, что планирует дальнейшее постепенное увеличение ставки - до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году. Это означает укрепление в будущем доллара к мировым валютам и перевод капитала инвесторами в более перспективные активы, нежели нефть. Одним из таковых являются долговые обязательства развивающихся стран (на сегодня их сумма составляет 600 млрд долларов), нацвалюты которых пострадают больше всего. То есть, чем больше денег понадобится на обслуживание долга, тем меньше их будет в экономике. А кредитование станет дорогим – ставки вырастут, что в интересах инвесторов.

Оказывает давление на рынок нефти и позиция ОПЕК – картель на своем последнем заседании 4 декабря в Вене принял решение не снижать квоту на добычу, уровень которой не меняется с 2011 года - 30 миллионов баррелей в день. Между тем, не афишируя, картель увеличил добычу. Как заявлял министр Нигерии по нефтяным ресурсам Эммануэль Ибе Качикву, сейчас ее уровень составляет 31,5 млн баррелей в день. А добыча нефти в настоящее время превышает спрос примерно на 0,5-2 миллиона баррелей в день. Правда, с учетом резкого удешевления «черного золота» ОПЕК обдумывает проведение внеочередного заседания, уже рассматривается сценарий падения стоимости нефти до 20 долларов на основные сорта. Эксперты предупреждают - более трети мирового производства топлива экономически невыгодно при таких ценах.

Тем временем, самый дешевый сорт нефти уже стоит чуть больше $20 за баррель. На западе Канады продают топливо Western Canadian Select менее чем $22, Ирак предлагает свою нефть Азии по $25, мексиканская смесь торгуется ниже $28.

Стоит еще добавить позицию Ирана, выход на рынки которого ожидается в начале следующего года. Он согласен продавать свою нефть по 20 долларов, от этого добыча в стране не станет нерентабельной.

Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен считает нынешний откат цен на нефть – временным явлением, прогнозируя стабилизацию на рынке. При этом она подчеркивает, что прежних высот в обозримом будущем стоимость топлива уже не достигнет.

Ее позицию разделяют международные эксперты. По их мнению, цены на нефть повторят историю 80-х годов прошлого столетия – процесс удешевления «черного золота» будет затяжным, нефть не будет дороже 50 долларов за баррель.

Если с нефтяным сценарием, разыгрывающимся на мировом рынке, более-менее все понятно, то остается разобраться, чем он аукнется для Украины.

Отголоски нефтяных цен

Для экономики нашей страны происходящее на топливном рынке имеет свои плюсы и минусы. Начнем с хорошего. Развязавшая против Украины войну Россия катится в пропасть. Бывшая мировая бензоколонка, бюджет которой держался исключительно на сырьевых долларах, несет колоссальные убытки от удешевления нефти. Негатив добавляют санкции Запада, которые в ближайшее время будут в очередной раз продлены. Как результат – рубль достиг 17-летнего минимума, а стоимость российской нефти Urals впервые с декабря 2008 года опустилась до $34 за баррель. Бюджет страны-2016, чего не было, начиная с 2006 года, принят не на трехлетней основе, а лишь на год, что говорит о наличии значительных рисков в экономике. Причем в Кремле это «нововведение» привязали не к усилению кризиса в стране, а к ситуации на рынке нефти. В 2016-ом снова замораживаются накопительные пенсии, аннулируется индексация зарплат госслужащих, расходы урезаются, резервный фонд сокращается, инфляция растет. Власти предупреждают – жизнь уже не будет сладкой и просят затянуть пояса.

Всемирный банк прогнозирует - даже если цена нефти в ближайшей перспективе вырастет, стареющее и сокращающееся население России и падающие нефтегазовые доходы могут привести к долгосрочной стагнации экономики и росту госдолга до 272% ВВП. Шоки, с которыми столкнулась РФ, самые мощные за последние 15 лет. Сырьевики уже не вытягивают экономику. В ВБ считают, что период адаптации России к новым реалиям продлится до 2050 года.

И если для России падение цен на нефть несет период затягивания поясов, то для Украины открывает благоприятные энергетические перспективы. Как известно, стоимость российского газа в долгосрочных контрактах привязана как раз к котировкам «черного золота». То есть, российский газ будет терять в цене. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, в 2016 году «Газпром» предложит на европейский рынок газ по цене примерно $200 за 1 тыс. куб. м. Это – минимальная цена за 11 лет. В 2015 году она составила $238 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $349 в 2014 году. А посему выручка главного механизма политического рычага давления Кремля - «Газпрома» в долларовом эквиваленте от поставок за пределы бывшего СССР окажется минимальной за последние десять лет.

Украина как импортер российского газа рассчитывает на существенное снижение его стоимости. Москва уже заявила, что цена для Украины в первом квартале 2016 года составит 230 долларов за тысячу кубов, окончательно решение будет принято после переговоров сторон. Киев пока рассчитал бюджет-2016 на средней цене газа 225 долл. Но уверен в понижении стоимости до 200-210 долларов. И уверенность вполне оправдана. Кстати, подешевеет и реверсный газ, импорт которого наша страна из года в год наращивает, сокращая закупку российского, доля которого уже составляет порядка 40%.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает снижение цен на нефть – главным энергетическим плюсом для Украины. «Снижение стоимости российского газа будет происходить в следующих периодах, и оно будет значительным. Это – плюс для Украины», - сказал эксперт.

По его словам, процентный рост падения цены на нефть приводит примерно к 75% корреляции цены газа.

Так что, два бонуса от падения цен на нефть Украина уже получила – обвал экономики России и удешевление газа. Хотелось бы еще один – снижение стоимости бензина.

Дешевый бензин – не в Украине

Эксперты уверяют – украинцам значительного падения цен на бензин ожидать не стоит, оно будет непропорциональным снижению стоимости на мировых рынках. Основные причины – трехкратная девальвация гривни, высокие налоги, политика НБУ.

«На сегодняшний день в структуре цены: 220 долларов - акциз, 50 долларов - розничный акциз и 180 долларов - НДС. Около 500 долларов за тонну – это себестоимость нефтепродуктов и приблизительно 100-150 долларов - маржа, которая покрывает все операционные затраты, всю деятельность компаний. Поэтому в цене топлива очень высокую роль играют налоги, а также выплачивают их компании, или нет», - пояснил в комментарии УНИАН ситуацию эксперт инвесткомпании Concord Capital Андрей Герус.

По его словам, кроме курса гривни, который только за последние два месяца снизился на 10%, огромную роль играют ограничения Нацбанка, которые ставят нефтетрейдеров в сложную ситуацию. «На сегодня действуют жесткие ограничения со стороны НБУ, который, фактически, в ручном режиме удовлетворяет заявки на покупку валюты, и удовлетворяет только те, где есть прямой импорт от производителей, и те, где идет послеоплата, что усложняет покупку валюты нефтетрейдерами», - сказал эксперт.

Александр Харченко аналогичного мнения: «Понижение цены, если даже и состоится, то будет несущественным в виду постоянного снижения курса гривни. То есть, в гривневом эквиваленте ожидать понижения стоимости бензина не стоит», - сказал он.

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко кроме перечисленных причин несоответствия ситуации с бензином в Украине мировым тенденциям назвал монополизацию отечественного рынка моторного топлива.

По его мнению, слабые антиконкурентная политика и работа Антимонопольного комитета позволяют крупным трейдерам диктовать свои условия. «Для исправления ситуации необходимо создать конкурентный рынок нефтепродуктов, ужесточить не только антимонопольное законодательство, но и его применение – могут быть прекрасные законы, но они не применяются и результатов не дают», - подытожил Омельченко.

Таким образом, если в газовом вопросе Украина получит достаточно мощные бонусы от обвала рынка нефти, то в отношении бензина, который по правилам мировой экономики должен удешевиться, ожидать положительного эффекта не стоит. А чтобы он состоялся, властям необходимо подумать еще над одной реформой – рынка моторного топлива.

Нана Черная (УНИАН)