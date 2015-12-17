На Трипольскую ТЭС доставлена часть южноафриканского угля

На склады Трипольской теплоэлектростанции, входящей в госкомпанию "Центрэнерго", поставлено 38 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской Республики, который в объеме 168 тысяч тонн был доставлен в Украину судном в начале декабря, говорится в сообщении компании.

"По состоянию на 16 декабря на склады уже положено 38 тысяч тонн южно-африканского угля, еще 12 тысяч тонн - на подходах и ожидаются в ближайшие дни. Остальные находятся в стадии отгрузки из портов "Южный" и ТИС-Терминал", - отмечают в "Центрэнерго".

Также сообщается, что на складах станции углей антрацитовых марок сейчас более 230 тысяч тонн.

По информации "Центрэнерго", второе судно из ЮАР в конце января 2016 года доставит около 85 тысяч тонн угля.

"Это позволяет говорить об обеспечении стабильного режима работы электростанций, что в свою очередь позволит предупредить износ оборудования и даст возможность позаботиться о жизнедеятельности населенных пунктов в течение всего отопительного сезона", - считают в госкомпании.

На сегодня остаток угля всех марок на складах трех электростанций "Центрэнерго" составляет более 540 тысяч тонн, что в десять раз превышает показатели аналогичного периода 2014 года (около 56 тысяч тонн).

В сообщении отмечается, что компания готова к прохождению осенне-зимнего периода. Так, с начала декабря на ее ТЭС поступило около 230 тысяч тонн угля. На сегодня в пути находится 1244 вагона (около 86 тысяч тонн).

"При сохранении нынешних темпов поставки - более 20 тысяч тонн в сутки, в начале января 2016 году объем запасов топлива будут соответствовать плановым показателям, доведенным приказом Министерства энергетики и угольной промышленности", - подчеркнули в "Центрэнерго".

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в прошлом году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе 2016 года.