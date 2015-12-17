Bloomberg: Избавиться от ОПЕК, пока они "на дне"

Об этом говорится в редакционной статье "Избавиться от ОПЕК, пока они "на дне", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Почему? Поскольку спрос в странах с развивающимися рынками замедляется, технология изменила экономику нефти. Это плохая новость для ОПЕК, но хорошая новость для всех остальных - особенно если правительство США и другие сообразят избавиться от ОПЕК, пока они "на дне".

Революция сланцевой нефти в США значительно увеличила поставки из стран, не входящих в ОПЕК. В то же время, усилия по сокращению потребления нефти в рамках программы по борьбе с изменением климата, продолжают ограничивать власть картеля в установлении цен. Цены на нефть, как известно, трудно предсказать. Но эти силы не уходят, и это может означать, что ОПЕК ожидают длительные проблемы.

Но не надо слез. Если картель распадется совсем, то не будет никакой необходимости заново его создавать. Между тем, слабость ОПЕК предоставляет хорошую возможность - и разумная политика поможет извлечь из нее максимальную выгоду.

Дешевая нефть будет напрямую стимулировать рост в большинстве стран мира, но необходимо будет справляться с побочными эффектами. Падение цен на нефть будет способствовать потреблению [нефти], как в краткосрочной (люди будут больше пользоваться своими автомобилями), так и в долгосрочной перспективе (они будут покупать меньше автомобилей, экономящих топливо). Но это противоречит программе по сокращению выбросов углерода, и со временем может помочь ОПЕК восстановить рыночную власть. Позже, если цены вернутся к норме, экономический удар будет разрушительным.

Возможно, правительства могли бы сгладить цены, подкорректировав налог на топливо. Когда цены низкие, как сейчас, более высокий налог на бензин почти незаметен. Практически безболезненно, можно было бы повысить доходы, чтобы оплатить снижение налогов в других отраслях, - сохраняя при этом стимулы для повышения энергоэффективности и удерживая ОПЕК под контролем. Если/когда цены снова поднимутся, правительства смогут смягчить удар по своей экономике за счет снижения налога.

Если сохранять цену на бензин для потребителей относительно стабильной и достаточно высокой, то автопроизводители смогут увеличить инвестиции в электрические транспортные средства и сделать их более дешевыми и надежными. Только около 3 процентов автомобилей, проданных в США, электрические, с 2013 года их количество падает с каждым годом. Хотя эффективность использования топлива повышается, американцы по-прежнему поддерживают свой роман с излишне мощными пикапами и внедорожниками. Компенсационный налог на бензин помог бы и в этом случае.

Новая нефтяная экономика станет испытанием для правителей Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, и если их дела будут плохи, США и Европу это не затронет. Такие перемены, как новая экономика нефти, имеют свои риски. Тем не менее, проблемами картеля точно стоит воспользоваться. Упустить кризис ОПЕК было бы ужасной ошибкой.