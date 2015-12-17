Обвал цен на рынке нефти продолжается

Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать отрицательную динамику на торгах четверга после решения ФРС США повысить уровень базовой ставки, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 19:56 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 37,31 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,86% - до 34,86 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

ФРС США в среду по итогам очередного заседания впервые с 29 июня 2006 года повысила базовую процентную ставку до 0,25-0,5% годовых с рекордно низкого уровня в 0-0,25%. Повышение ставки оказало поддержку американской валюте, что, в свою очередь, усиливает давление на цены "черного золота". Сразу после объявления ФРС решения по ставке нефть марки WTI опустилась в среду более чем на 5%.

Негативной динамике способствуют и данные по запасам "черного золота" в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 декабря, выросли на 4,8 миллиона баррелей, или на 1%, — до 490,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы сократятся на 1,417 миллиона баррелей — до 484,483 миллиона баррелей.

Кроме того, СМИ в среду сообщили, что лидеры американского Конгресса договорились о фискальном плане, который позволит снять запрет на экспорт неочищенной нефти из США. Возможная отмена запрета существенно увеличит объем предложения на нефтяном рынке.

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"США не разрешено было осуществлять экспорт нефти на протяжении 40 лет. Посмотрим, наводнит ли это рынок дополнительным предложением", - приводит издание The Wall Street Journal слова аналитика Global Risk Management Ltd Майкла Поулсена (Michael Poulsen).

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