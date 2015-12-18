Нефть продолжает дешеветь на решении ФРС повысить ставки

По состоянию на 9:20 мск стоимость февральского фьючерса на североморскую смесь Brent опустилась до 37,21 доллара за баррель на Интерконтинентальной бирже в Лондоне, сообщают Ведомости.

"В то же время стоимость февральского фьючерса на легкую нефть WTI упала до 36,19 доллара за баррель, январского фьючерса на нефть той же марки - до 34,79 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Нефтяной рынок продолжает реагировать на повышение ставки ФРС. На этой неделе регулятор решился поднять ключевую ставку до 0,25-0,5% годовых, завершив семилетний период нулевых ставок и пообещал, что в 2016 году она вновь вырастет до 1,375%.

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Кроме того, президент США Барак Обама подписал временный бюджет, который включает отмену 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США.

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Возможность экспортировать нефть, которой долгое время добивались американские нефтяные компании, еще больше увеличит объем предложения "черного золота" на мировом рынке.