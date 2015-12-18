СМИ: Доходы ИГИЛ от торговли нефтью снижаются в результате авиаударов
09:33, 18 декабря 2015Энергетика
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Доходы боевиков террористической группировки «Исламское государство» от торговли нефтью снизились в два раза.
REUTERS
Об этом сообщает Fox News.
«Я думаю, что они попытаются расширить территорию добычи нефти, но я не думаю, что у них это получится», - рассказал представитель армии США.
По его словам, сокращение доходы боевиков от торговли нефтью, в частности, связаны с российскими авиаударами.
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Как сообщал УНИАН, ранее сирийская оппозиция обвинила Россию в сотрудничестве с ИГИЛ.
Доход боевиков "Исламского государства" от продажи нефти составляет $40 млн в месяц, заявили власти США. По их данным, большую часть контрабандного сырья покупает правительство Башара Асада.
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