Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ

В Министерстве энергетики Беларуси надеются на снижение цены в 2016 году российского газа в размере более $10 на 1 тыс. куб.м, сообщил 18 декабря заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, передает БЕЛТА.

Вадим Закревский отметил, что сейчас с российской стороной проводятся консультации, во время которых обсуждается возможность уменьшения стоимости газа и ее конечная величина на границе. "То, что у нас есть основания об этом говорить - это факт", - заявил замглавы ведомства.

Читайте такжеРоссия перестала быть газовым диктатором Украины – ЯценюкЗаместитель премьер-министра Владимир Семашко недавно высказал точку зрения, что сейчас есть существенные основания для снижения цены российского газа с 1 января 2016 года. Договориться о конкретной цене и подготовить соответствующие документы планируется до 21 декабря.

В настоящее время, по его словам, Беларусь закупает газ по цене $142,4 за 1 тыс. кубометров.

По итогам 2014 года объем поставок газа в Беларусь составил 20,1 млрд куб.м, объем транзита через территорию страны - 45,1 млрд куб.м. Обеспечена надежная и безаварийная работа газотранспортной системы, текущий ремонт и диагностика объектов магистральных газопроводов выполнены своевременно и в полном объеме.