"Газпром" перед началом арбитражного суда снизил цену газа для Финляндии

"Газпром" и финская Gasum перед началом сессии арбитражного суда договорились о цене на газ, поставляемый в Финляндию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Gasum.

"Решение, достигнутое на переговорах, предполагает небольшое дополнительное сокращение цены на газ и уменьшение ценовой связи с рыночной ценой нефти", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутин считает, что не нужно прерывать транзит российского газа через УкраинуКомпании ведут переговоры по цене поставки газа с начала 2014 г. Так как договориться не удалось, Gasum через арбитражный суд потребовал от "Газпрома" снизить цену и направил "Газпрому" в середине июня претензию, которая содержала извещение о подаче иска в Стокгольмский арбитраж. Похожие разбирательства российская сторона ведет в настоящее время с датской Dong Naturgas, польской PGNiG и немецкой E.ON.

Gasum на 75% принадлежит финскому правительству. В декабре прошлого года "Газпром", который владеет 25% компании, объявил, что может выйти из акционерного капитала Gasum, однако этот вопрос до сих пор не решен.