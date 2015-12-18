Россия предлагает Украине скидку на газ и выдвигает условие

Россия увязывает вопрос предоставления скидки на газ для Украины с ее гарантиями на закупку российского газа в первом квартале следующего года, сообщают РИА Новости со ccылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

"Естественно, когда мы предоставляем скидку, мы хотим понимать, сколько объема газа будет куплено в соответствии с контрактом. Так же как в четвертом квартале, где было прописано, что "Нафтогаз" купит два миллиарда кубических метров газа в рамках средств, которые предоставляет Еврокомиссия, целесообразно и на первый квартал понимать, какой объем они купят. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильная постановка", - заявил он.

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В зимнем газовом пакете, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября, оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров газа на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК. В рамках зимнего пакета правительство РФ предоставило Украине на четвертый квартал скидку около 20 долларов за тысячу кубометров. С учетом скидки цена на этот период составляет 227,36 доллара за тысячу кубометров.

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Украина в рамках "зимнего пакета" возобновила закупки российского газа 12 октября, а после 25 ноября вновь прекратила их. За этот период "Нафтогаз" суммарно перечислил "Газпрому" 542 миллиона долларов предоплаты за газ, эта сумма соответствует объему в 2,383 миллиарда кубометров газа.

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