Минэнергоугля передал акции "Нафтогаза" Минэкономразвития

Министерство энергетики и угольной промышленности, выполняя решение Кабинета министров, передало 100% акций крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Министерству экономического развития и торговли, сообщил на пресс-конференции в Киеве директор департамента планирования и европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян.

«Мы передали акции, вопросов по этому поводу больше нет», - сказал представитель Минэнергоугля.

В тоже время, Бно-Айриян отметил, что Министерство энергетики изначально выступало против этого решения Кабинета министров.

«Мы выступали против этого. Это был достаточно быстрый шаг, который не улучшит систему», - сказал он.

«За необходимостью реформы корпоративного управления, по нашему мнению, в первую очередь стояло желание «Нафтогаза» выйти из-под управления Министерства энергетики», - добавил представитель Минэнергоугля.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» в начале декабря 2015 года принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Минэнергоугля должно было осуществить передачу акций «Нафтогаза» в Минэкономразвития в 10-дневный срок.

Новый устав «Нафтогаза» является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы даст возможность получить 300 млн долл. кредита от ЕБРР, которые планируется направить на закупку природного газа в ЕС. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.