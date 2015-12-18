"Центрэнерго" подключила к энергосистеме Трипольскую ТЭС

Об этом сообщает сайт энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

"В работе находятся четыре пылеугольных энергоблока Трипольской ТЭС, основным топливом для которых является уголь антрацитовой группы", – отметили в компании.

По информации "Центрэнерго", полная загрузка этих энергоблоков свидетельствует о готовности работы персонала и оборудования к выполнению поставленных задач по производству электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период 2015/2016. В компании также сообщили, что на складах электростанций предприятия накоплено 540 тыс. тонн угля, что в 10 раз больше аналогичного периода прошлого года (около 56 тыс. тонн). "Сегодня благодаря согласованной работе Минэнергоугля и ПАО "Центрэнерго" процесс накопления топлива имеет позитивную динамику", – подчеркнули на предприятии.

С начала декабря на ТЭС компании поступило около 230 тонн угля, сегодня в дороге находится еще 1244 вагона с 86 тыс. тонн. При сохранении нынешних темпов – более 20 тыс. тонн в сутки – на начало января 2016 года объемы запасов топлива будут отвечать плановым показателям, запланированным Министерством энергетики и угольной промышленности.

Как отметили в компании, пополнению запасов в значительной мере способствовал процесс диверсификации источников угольных поставок. Так, первая партия импортного угля антрацитовой марки из ЮАР в объеме 168 тыс. тонн уже в этом месяце будет доставлена на Трипольскую ТЭС. На склады уже поступило 3 тыс. тонн южно-африканского угля, еще 12 тыс. тонн ожидается в ближайшие дни. Остальной объем находится в стадии отгрузки из портов "Южный" и ТИС-Терминал. Второе судно из ЮАР в конце января доставит еще около 85 тыс. тонн угля для ОАО "Центрэнерго".

"Это позволит говорить об обеспечении стабильного режима работы электростанций, предупредит износ оборудования и даст возможность позаботиться о жизнедеятельности населенных пунктов в течение всего отопительного сезона", – сообщает "Центрэнерго".

СПРАВКА: Публичное акционерное общество "Центрэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний. 78,3% акций ПАО принадлежат государству в лице Министерства энергетики и угольной промышленности.