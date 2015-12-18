У Демчишина против разделения ГТС и подземных хранилищ газа

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор департамента планирования и европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян.

«Мы считаем, что подземные газовые хранилища и газотранспортная система должны быть едиными. Какой-либо трейдер, даже государственный «Нафтогаз», который будет контролировать подземные газовые хранилища Украины, будет фактически иметь существенное влияние на добычу газа в Украине», - сказал он.

«Контролируя газовые хранилища, существует вероятность, что компания может опосредованно влиять на частные газодобывающие компании. Создавать им условия достаточно дискриминационного характера», - добавил Бно-Айриян.

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции главный юрисконсульт «Нафтогаза» Елизавета Баданова отметила, что в европейской практике транспорт природного газа и его хранение – это отдельные бизнесы.

«Что касается подземных хранилищ, то законом не требуется, чтобы газовые хранилища были вместе с оператором ГТС. Раньше существовала концепция единой газотранспортной системы. Когда я говорила нашим партнерам в секретариате Энергетического сообщества, что есть такая концепция, они не понимали, как единая газотранспортная система включает газовые хранилища. Это вообще совковый подход, который сейчас существует только в России», - сказала Баданова.

«Закон о рынке газа это отбросил, и депутаты это поддержали. Сейчас у нас есть отдельно газотранспортная система с магистральными газопроводами и компрессорными станциями, и газовые хранилища. Каких-то конкретных преимуществ, почему газовые хранилища должны быть вместе с газотранспортной системой, мы не слышали», - отметил представитель «Нафтогаза».

По словам Бадановой, в будущем газовые хранилища, не имеющие стратегического значения для Украины, должны быть приватизированы.

«Газовые хранилища, которые не имеют стратегического значения, должны быть приватизированы. Это слишком дорогой бизнес для государства», - сказала Баданова.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине работает группа экспертов Всемирного банка, которые к концу января 2016 года должны представить модель реформирования газотранспортной системы Украины для привлечения западного инвестора к ее модернизации и управлению.

В августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС. Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

В конце октября 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины как можно скорее представить условия публичного конкурса на привлечение инвесторов к управлению украинской газотранспортной сетью, как это было предусмотрено законом.