Туск: "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от поставок газа из России

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

"Любая новая инфраструктура в ЕС должна соответствовать условиям Энергетического союза, Третьего энергетического пакета и законодательству ЕС", - сказал он.

Туск напомнил об оценке Еврокомиссии, что уже звучала, о том, что если «Северный поток» будет построен, это увеличит зависимость ЕС от поставок из России, 80 процентов поставок будут сосредоточены на одном маршруте.

"По моему мнению, в случае «Северного потока» речь не идет о диверсификации поставок газа и он не приведет к сокращению нашей энергетической зависимости", - отметил Туск.

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Однако, по его словам, это в компетенции Еврокомиссии дать техническую и юридическую оценку проекта и решить, сможет ли он получить от ЕС или государств-членов финансовую поддержку.

Кроме того, во время саммита обсуждался и вопрос о возможной потере Украиной статуса страны-транзитера через «Северный поток-2».

В целом, по словам Туска, дискуссии о «Северном потоке» на саммите были очень "эмоциональными", но однозначными.

"Для Италии, Болгарии важно было прояснить, почему «Южный поток» был невозможен, а «Северный» – возможен", - сказал он.

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"Но прежде всего мы должны уважать наши правила. Не политизировать этот вопрос, предоставляя привилегии для одного поставщика, но и нельзя наказывать кого-то за то, что он имеет много газа", - отметил глава Евросовета.

По его словам, решение, поддержанное всеми государствами-членами, предусматривает четкое соблюдение правил Энергетического союза.