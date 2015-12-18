Палата представителей США отменила 40-летний запрет на экспорт нефти

Нижняя палата конгресса США - Палата представителей - одобрила компромиссный проект бюджета на 2016 финансовый год в размере $1,1 трлн, предполагающий сохранение финансирования госаппарата в обмен на снятие 40-летнего запрета на экспорт сырой нефти из США, сообщает Reuters.

Накануне сообщалось, что лидеры конгресса США достигли компромисса по проекту бюджетных расходов США на 2016 финансовый год. Согласно договоренностям, госаппарат избежит временного прекращения работы, а 40-летний запрет на экспорт нефти будет отменен.

На снятии нефтяного эмбарго настаивали республиканцы. Именно их разногласия по данному вопросу с представителями Демократической партии вызвали задержку в принятии закона о госрасходах. Против снятия эмбарго выступал президент США Барак Обама. Демократы говорят о необходимости поддержки компаний, работающих с экологичными возобновляемыми источниками энергии.

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Республиканцы считают, что начало экспорта американской нефти даст американской экономике приток дополнительных средств и поможет сбалансировать бюджет, пишет РБК.

Накануне сенатор, член палаты представителей от Техаса Джо Бартон заявил, что США «обладают лучшими технологиями, лучшей нефтью» и вытеснят с нефтяного рынка Россию, Саудовскую Аравию и Иран.

Документ направляется в Сенат, где, как ожидается, голосование состоится позднее в эту пятницу.