Конгресс США отменил 40-летнее эмбарго на экспорт нефти

Сенат Конгресса США в ходе заседания принял проект федерального бюджета на 2016 финансовый год, в который также включено положение, отменяющее действовавшее в течение 40 лет нефтяное эмбарго. За это решение проголосовали 65 сенаторов, 33 члена палаты высказались против.

Общий бюджет составляет 1,1 трлн долларов. Положение об отмене нефтяного эмбарго было включено в текст в процессе его согласования между демократами и республиканцами, которые и выступили с данной инициативой, пишет ТАСС.

Новый финансовый год начался в США 1 октября, однако госбюджет так и не был утвержден, федеральные министерства и ведомства финансировались на основании временной резолюции, действие которой продлевалось уже несколько раз, чтобы не допустить приостановки работы правительства. В принятом документе прописано финансирование ряда федеральных ведомств, в том числе, госдепартамента и министерства национальной безопасности. Однако, в этот пакет не включен бюджет Пентагона, он был принят ранее отдельно.

Теперь эти документы поступят на подпись президенту США, который, вероятно, подпишет их уже в пятницу, так как вечером глава государства с семьей отбывает в отпуск на период рождественских праздников.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила отмену запрета на экспорт американской нефти.

Запрет на поставки сырой нефти из США за рубеж, оформленный в виде федерального закона, действует с 1975 года.

В прошлом году ЕС признавал, что Брюссель добивается от Вашингтона в рамках создания трансатлантической зоны свободной торговли начала экспорта нефти и газа в Европу.