"Нафтогаз" с 1 января снижает цены для промышленности и бюджетников

С 1 января 2016 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» снижает цены на газ для промышленных потребителей, бюджетных и других организаций по сравнению с ценами, которые действовали в декабре, на 65-76 грн за тыс. кубометров в зависимости от категории потребителя и условий оплаты.

Как говорится в сообщении Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», в зависимости от условий оплаты, объемов закупки и состояния предыдущих расчетов с энергохолдингом, цена газа для этих потребителей составит от 5780 до 6398 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Подробные цены и условия поставки газа "Нафтогазом" с 1 января 2016 года размещены на сайте компании.

Справка УНИАН. С 1 октября 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным и другим организациям на рыночных условиях.

При этом "Нафтогаз" остается единственным поставщиком газа для нужд населения и ТКЭ для производства тепла для населения. Сейчас цена газа для этих категорий потребителей, с учетом налогов и затрат на транспортировку и поставку, составляет 2994 грн/тыс. куб. м (ТКЭ для производства тепла для населения), 3600 грн/тыс. куб. м (льготная цена для населения) и 7188 грн/тыс. куб. м (стандартная цена для населения).

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Министерство энергетики и угольной промышленности по решению Кабинета министров передало 100% акций крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Министерству экономического развития и торговли.