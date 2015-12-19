Обама подписал проект бюджета США, разрешающий экспорт нефти

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В бюджет США на 2016 год включены такие важные документы как снятие запрета на экспорт сырой нефти из США (действовал последние 40 лет), а также налоговые послабления на 680 миллиардов долларов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Сенат Конгресса США в ходе заседания принял проект федерального бюджета на 2016 финансовый год, в который также включено положение, отменяющее действовавшее в течение 40 лет нефтяное эмбарго. За это решение проголосовали 65 сенаторов, 33 члена палаты высказались против.

На снятии нефтяного эмбарго настаивали республиканцы. Именно их разногласия по данному вопросу с представителями Демократической партии вызвали задержку в принятии закона о госрасходах. Против снятия эмбарго выступал президент США Барак Обама. Демократы говорят о необходимости поддержки компаний, работающих с экологичными возобновляемыми источниками энергии.

Республиканцы считают, что начало экспорта американской нефти даст американской экономике приток дополнительных средств и поможет сбалансировать бюджет.

Накануне сенатор, член палаты представителей от Техаса Джо Бартон заявил, что США «обладают лучшими технологиями, лучшей нефтью» и вытеснят с нефтяного рынка Россию, Саудовскую Аравию и Иран.

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Запрет на поставки сырой нефти из США за рубеж, оформленный в виде федерального закона, действует с 1975 года.

В прошлом году ЕС признавал, что Брюссель добивается от Вашингтона в рамкахсоздания трансатлантической зоны свободной торговли начала экспорта нефти и газа в Европу.