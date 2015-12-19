Первый энергоблок Запорожской АЭС остановили на 4 месяца - Минэнерго

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, 19 декабря в 00 часов 00 минут энергоблок №1 Запорожской АЭС переведен из состояния «холодный резерв» в состояние «остановлен для ремонта» для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 129 суток.

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Первый энергоблок Запорожской АЭС был отключен от сети и выведен в «холодный резерв» 14 декабря 2015 года в 00 часов 10 минут.

«По состоянию на 19 декабря на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4 710 МВт.», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, радиационный фон в районе размещения Запорожской АЭС соответствует естественным значениям и на 19 декабря составляет 8 -12 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Справка. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.