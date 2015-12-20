В "ДНР" собрались продавать украинский уголь Европе и на Ближний Восток

Об этом сообщил "глава ДНР" Александр Захарченко, передает ТАСС.

"Министерство угля и энергетики" ищет новые, дополнительные рынки сбыта. Мы не должны зацикливаться на одном партнере - Украине. Поэтому прорабатываем вопросы Европы и Ближнего Востока", - говорится в заявлении Захарченко.

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Кроме того, главарь боевиков "ДНР" высказался по поводу продажи угля Украине.

"Если мы можем продавать уголь в Украину - то почему нет? Главное, чтобы за уголь нам платили деньги", - сказал он.

Ранее "министр транспорта" "ДНР" Семен Кузьменко заявлял, что боевики террористической группировки "ДНР" намерены полностью приостановить поставки угля на подконтрольные Киеву территории Украины.