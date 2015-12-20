Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти

Экспорт нефти в Саудовской Аравии в октябре вырос на 3,56%, достигнув 7,364 миллиона баррелей в сутки, сообщает Прайм.

По данным агентства в сентябре страна экспортировала 7,111 миллиона баррелей в сутки.

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"В начале декабря резкое увеличение нефтедобычи в Ираке привело к тому, что совокупный объем добычи ОПЕК вышел на максимальный за последние три с половиной года уровень. В связи с этим на очередном саммите ОПЕК было решено зафиксировать уровень добычи у стран, входящих в картель, на уровне предыдущих месяцев", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Саудовская Аравия, один из крупнейших в мире экспортеров нефти, предупредила, что в январе снизит цены на "черное золото" для США.