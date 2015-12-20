Цена на российский газ для Беларуси может снизиться на $10

Цена на российский газ для Беларуси в 2016 году может снизиться до 135-140 долларов за тысячу кубометров, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков в эфире белорусского телевидения в воскресенье.

"Чуть-чуть может снизиться… Сейчас 142 доллара за тысячу кубометров. Где-то в районе от 140 до 135 (долларов) может оказаться, потому что движение (цен) на мировых рынках вниз ", - сказал посол.

Он не исключил, что стоимость российской нефти также может снизиться в 2016 году.

"И по нефти возможны какие-то договоренности", - сказал посол.

Ранее заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявил, что Минск надеется на снижение цены российского газа в 2016 году более чем на 10 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в свою очередь заявил, что Беларусь рассчитывает договориться о снижении цены на российский газ до 21 декабря.

Он же заявлял, что Беларусь видит основания для снижения цен на импортируемую из России нефть.

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"Цены резко упали. Есть основания, чтобы обсуждать, по каким ценам должна поставляться и покупаться нефть", — сказал Семашко.

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