Цены на нефть упали до 11-летнего минимума

Основная причина падения - в переизбытке предложения нефти на рынке, передает Би-би-си. Запасы нефти в США, согласно статистике, опубликованной на прошлой неделе, оказались на максимальном уровне с 1930 года. Кроме того, в пятницу США отменили запрет на экспорт нефти, действовавший в течение 40 лет.

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Цены на нефть начали стремительно падать в начале декабря. Эксперты связывают это с ценовой войной между США и странами ОПЕК - в первую очередь, Саудовской Аравией.

Страны-члены ОПЕК на последней встрече картеля отказались даже назвать ограничения на добычу нефти. Сейчас картель, по оценкам экспертов, добывает до 31 млн баррелей нефти в сутки. Саудовская Аравия таким образом пытается увеличить свою долю на рынке и заставить уйти американские компании, которые в последние годы наращивали добычу нефти благодаря "сланцевой революции".

По оценке министра энергетики России Александра Новака, страна производит примерно 10,7 млн баррелей в сутки. Новак ожидает увеличения добычи на 1,4% по итогам года.

Кроме того, предложение нефти в ближайшие месяцы должно увеличиться из-за Ирана, который готовится вернуться на рынок после снятия санкций. Эксперты ожидают, что Иран начнет экспортировать нефть уже в первом квартале 2016 года.

При этом спрос на нефть в мире остается слабым из-за замедления китайской экономики и сокращения спроса со стороны развивающихся стран.