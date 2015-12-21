Газпром продолжает продавать свои активы: сейчас идут переговоры с болгарской компанией
10:33, 21 декабря 2015Энергетика
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Переговоры по сделке прошли в начале декабря.
REUTERS
"Газпром" планирует продать свою долю в болгарском трейдере Overgas, сообщает Прайм со ссылкой на болгарское издание Capital Daily.
"В настоящее время "Газпрому" принадлежит 50% компании. Покупателем станет второй собственник совместного предприятия", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, сделка может быть совершена в течение 6 месяцев. Переговоры по сделке прошли в начале декабря.
Комментарий "Газпрома" пока получить не удалось.
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Overgas Inc - российско-болгарский газовый трейдер, крупнейшая частная газовая компания в Болгарии. Главой компании является один из ее основателей - бизнесмен Сашо Дончев.
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