Газпром продолжает продавать свои активы: сейчас идут переговоры с болгарской компанией

"Газпром" планирует продать свою долю в болгарском трейдере Overgas, сообщает Прайм со ссылкой на болгарское издание Capital Daily.

"В настоящее время "Газпрому" принадлежит 50% компании. Покупателем станет второй собственник совместного предприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, сделка может быть совершена в течение 6 месяцев. Переговоры по сделке прошли в начале декабря.

Комментарий "Газпрома" пока получить не удалось.

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Overgas Inc - российско-болгарский газовый трейдер, крупнейшая частная газовая компания в Болгарии. Главой компании является один из ее основателей - бизнесмен Сашо Дончев.