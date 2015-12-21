Украина за неделю отобрала из своих хранилищ 500 миллионов кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 12 по 19 декабря сократились на 3,3%, или на 500 миллионов кубометров, - до 14,8 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ составляет 80 миллионов кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, Украина не планирует закупать дополнительные объемы газа у российского "Газпрома" для прохождения отопительного сезона, поскольку существующих запасов достаточно при условии нынешней благоприятной погоды и снижения потребления топлива в среднем на 17-19%.