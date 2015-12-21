Украинцы с апреля начнут платить абонплату за газ

С апреля 2016 г. украинцам могут добавить ежемесячную абонплату за пользование газсетями, причем независимо от количества потребленного газа, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"По расчетам рабочей группы ведомства, абонплата за доступ к "трубе" составит 17 гривень/месяц при наличии только газплиты и 29 гривень/месяц - за плиту и газовый котел", - говорится в сообщении.

Но при этом обещают, что из цены газа уберут составляющую "на перекачку": по данным НКРЭ, она равна 10,4% от "летней" цены (7,2 гривни/кубометр), или 75 копейкам. То есть газ должен подешеветь до 2,85 гривни/кубометров зимой (сейчас 3,6 гривни) и до 6,45 гривни летом.

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Как разъяснил нам директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский, абонплата предусмотрена законом о рынке газа, вступившим в силу в октябре:

"Абонплата — европейская практика. Она выгодна тем, кто отапливает дома газом (сейчас 200 кубометров стоят 720 гривень, а с абонплатой будет 599 гривень). Но ударит по карману владельцев газплит, не имеющих счетчиков: им придется платить в месяц не 21 гривня/человек, а 38 гривень".