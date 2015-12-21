"Энергоатом" завершил работы в рамках строительства линии электропередач "Ривненская АЭС – ПС "Киевская"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" завершила реконструкцию открытого распределительного сооружения (ОРС-750 кВ) на Ривненской атомной электростанции в рамках строительства линии электропередач "Ривненская АЭС – подстанция "Киевская", при подключении которой АЭС сможет работать без ограничений мощности, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что таким образом, завершен проект, который позволит Ривненской АЭС работать без системных ограничений и выйти на установленную мощность 2835 МВт. После введения в эксплуатацию воздушной линии "РАЭС – ПС "Киевская" (запланирован на 21 декабря) будет обеспечен переток мощностей РАЭС к дефицитному центральному региону Украины, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и город Киев.

"Благодаря повышению эффективности энергетической инфраструктуры будут созданы предпосылки для развития других секторов экономики и социальной сферы, повышена энергетическая безопасность Украины, - подчеркнул президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, которого цитирует пресс-служба.

Также он рассказал, что продление ресурса второго блока Южно-Украинской АЭС и проект расширения выдачи мощности с РАЭС стали крупнейшими по капиталовложениям в области атомной энергетики за последние два года.

Согласно сообщению, финансирование строительства ВЛ "РАЭС – ПС "Киевская" осуществлялось Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" за счет как собственных средств, так и благодаря кредитам ЕБРР и ЕИБ. Реконструкцию ОРС-750 кВ "Энергоатом" провел за счет собственных средств, предусмотренных в тарифе компании на отпуск электроэнергии на 2015 год.

В сообщении приводятся слова заместителя директора по инвестициям и перспективному развитию НАЭК «Энергоатом» Григория Плачкова, который отметил, что в реконструкции ОРС-750 кВ РАЭС была учтена лучшая мировая практика.

"За время проведения реконструкции было установлено оборудование украинских, английских, французских, шведских, чешских, голландских и многих других ведущих производителей электротехнического оборудования", - сказал Плачков.

По его словам, на ОРС-750 кВ РАЭС установлены панели "Marconi" (Чехия), которые предназначены для передачи команд релейной защиты автоматики и ограничители напряжения производства "Tyco Electronics Raychem GmbH" (Великобритания). Установлены шунтирующие реакторы украинского производства завода "Запорожтрансформатор", которые оснащены системой непрерывного контроля SAFE-T, позволяющей контролировать в режиме реального времени такие параметры, как номинальное напряжение и ток.

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Как сообщал УНИАН, ранее в "Энергоатоме" заявляли, что суммарная установленная мощность Ривненской и Хмельницкой АЭС составляет 4 835 МВт. В настоящее время ограничение мощности для этих станций из-за недостаточной пропускной способности линий электропередач составляет около 1000 МВт.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

"Энергоатом" занимался реконструкцией открытых распределительных сооружений 750 кВ Ривненской и Хмельницкой АЭС с целью подключения РАЭС к линии 750 кВ «РАЭС - подстанция "Киевская", а также перезавода линии "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская". После введения в эксплуатацию линии "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская", строительство которой осуществляется в рамках кредита ЕБРР, будет обеспечен переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии Центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев.

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Линия 750 кВ "РАЭС - ПС "Киевская" существенно улучшит работу объединенной энергетической системы Украины, обеспечит надежное электроснабжение потребителей и полное использование имеющихся мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС. Дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии составит 1,053 миллиарда кВт/ч.