Демчишин: будем покупать российский газ только при цене ниже 200 долларов

Российский газовый монополист компания «Газпром» сможет продолжать продавать свой газ Украине в 2016 году при условии снижения его стоимости ниже 200 долларов за тысячу кубических метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Россияне понимают, что для того, чтобы быть конкурентными, им необходимо будет снижать цену ниже 200 долл. И это не какие-либо скидки, это рыночная конъюнктура», - сказал Демчишин.

«Либо россияне предложат цену ниже 200 долл., либо они не смогут его нам продавать», - добавил министр энергетики.

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Как сообщал УНИАН, в зимнем газовом пакете, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября, оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров газа на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК. В рамках зимнего пакета правительство РФ предоставило Украине на четвертый квартал скидку около 20 долларов за тысячу кубометров. С учетом скидки цена на этот период составляет 227,36 доллара за тысячу кубометров.

Украина в рамках "зимнего пакета" возобновила закупки российского газа 12 октября, а после 25 ноября вновь прекратила их. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

За этот период "Нафтогаз" суммарно перечислил "Газпрому" 542 миллиона долларов предоплаты за газ, эта сумма соответствует объему в 2,383 миллиарда кубометров газа.

Правительство закладывает в проект государственного бюджета на 2016 год цену импортируемого в Украину газа на уровне в среднем 225 долл. за тысячу кубометров.

В то же время, глава правительства Арсений Яценюк подчеркивал, что цена газа в 1-м квартале 2016 года для Украины будет ниже существующей, поскольку цена газа привязана к цене на нефть, которая падает много месяцев подряд.

Кроме того, по расчетам экспертов, в 2016 году Украина может закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долл. за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долл. за тыс. куб. м.